Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Waltershausen (ots)

Am 27. Dezember 2021 ereignete sich auf der L1027 zwischen Ruhla und Winterstein ein Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrer eines VW fuhr aus Richtung Winterstein in Richtung Ruhla, ein bislang unbekannter Fahrer eines Wohnmobils fuhr in entgegengesetzte Richtung. Aus einer Linkskurve heraus kam der Fahrer des Wohnmobils mit seinem Fahrzeug auf die Fahrspur des VW und in der Folge kam es zur Kollision der beiden Außenspiegel. Der Fahrer des Wohnmobils setzte daraufhin seine Fahrt fort und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0303629/2021) entgegen. (jd)

