LPI-G: Diebe versuchten geschmückte Weihnachtsbäume zu entwenden und wurden gestellt

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, sprühten bislang unbekannte Täter, vom 24.11 bis zum 25.11.2022, ein Graffito an eine Lagerhalle in der Unteren Haardt. Dabei war die Losung: "ULTRAS FCC" ersichtlich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

