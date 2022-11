Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe von Brandmeldeanlage zerstört

Gera (ots)

Greiz: In der Zeit vom 16.11. bis zum 17.11.2022 zerstörten bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Brandmelders in einem Einkaufszentrum in der Marienstraße. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

