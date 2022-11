Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter bricht mehrere Keller in Gera-Bieblach auf

Gera (ots)

Gera: Insgesamt fünf Kellerabteile brach ein bislang noch unbekannter Täter in der Zeit zwischen dem 14.11.2022 bis zum 17.11.2022 in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Gera auf. Aus den angegriffenen Kellern wurden unter anderem Werkzeuge sowie ein Trailbike der Marke Customine entwendet. Zudem entstanden mehrere Hundert Euro Sachschaden. Die Polizei Gera ermittelt zum Tatgeschehen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

