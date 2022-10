Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erhebliche Schäden bei Verkehrsunfall auf der B92

Gera (ots)

B92: Nachdem sich am gestrigen Mittag (05.10.2022) ein Verkehrsunfall auf der B92, zwischen Wolfsgefährt und Zossen, ereignete, kamen Rettungsdienst und Polizei gegen 12.15 Uhr zum Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge, befuhr der Fahrer (67) eines Pkw Dacia die B92 in Richtung Weida. Kurz vor einer Bahnunterführung kam es sodann zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrer (75) eines Pkw BMW. An beiden Fahrzeugen entstanden durch den Zusammenstoß Sachschäden im fünfstelligen Bereich und diese mussten abgeschleppt werden. Bei dem 67-Jährigen wurde während der Unfallaufnahme zudem ein Atemalkoholwert von 0,35 Promille festgestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell