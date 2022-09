Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigaretten aus Pkw entwendet

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 25.09.2022 im Zeitraum von 01:15 und 01:30 Uhr gelangten unbekannte Diebe in der Sommeritzer Straße in den Innenraum eines dort geparkten Pkw Ford. Die Täter entwendeten daraus u.a. mehrere Stangen Zigaretten sowie drei Flaschen Wein. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell