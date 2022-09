Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß in der Poststraße

Altenburg (ots)

Schmölln: gegen 02:20 Uhr am gestrigen Sonntag (18.09.2022) kollidierte in der Poststraße in Schmölln ein Pkw Skoda (Fahrer 28) mit einem Pkw Mazda (Fahrer 71). Beide Fahrzeuge waren aufgrund ihrer Beschädigung nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich schließlich heraus, dass der 28-Jährige offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Da der Skoda-Fahrer aufgrund des Unfallgeschehen zudem verletzt war, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat di Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

