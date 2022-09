Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rucksack entwendet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern (15.09.2022), zwischen 08:30 und 09:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Rucksack. Er befand sich an einem Rollator, den die 65-jährige Geschädigte im Vorraum eines Einkaufsmarktes in der Schopperstraße abstellte. Der Rucksack und Teile des Inhaltes konnte die Geschädigte im Bereich der Bushaltestelle "Zeulenroda Post" wieder auffinden. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell