Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettendiebstahl - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Zigaretten im offenbar vierstelligen Wert stahlen am gestrigen Tag (14.09.2022) bislang unbekannte Täter, so dass nunmehr die Geraer Polizei die Ermittlungen einleitete. In der Zeit von 20:25 Uhr bis 21:00 Uhr hielten sich die drei Diebe in einem Supermarkt in der Schleizer Straße auf, wobei einer offenbar einen Mitarbeiter durch ein Gespräch ablenkte. So gelang es den anderen beiden, die Zigarettenschachteln zu stehlen. Anschließend entfernten sich die Täter vom Tatort. Eine eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief negativ. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Geraer Polizei Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum im Supermarkt verweilten und etwaige Angaben zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell