LPI-G: Imbisswagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Haus am Trift in Gera rückten gestern Mittag (14.09.2022), gegen 13:20 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Einsatz aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass die Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten begannen. Nach aktuellen Erkenntnissen entfachte im Kellerbereich des Hauses aus noch nicht geklärter Ursache ein Feuer, wobei nicht ...

mehr