LPI-G: Turnhalle mit Graffiti beschmiert

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 31.08.2022 bis 20:00 Uhr wurden in Kürbitz in der Gartenanlage "Zur blauen Flut" aus einem Garten Europaletten und Zementsäcke entwendet. Der Gartenbesitzer sah noch ein Fahrzeug davon fahren, so dass zwei Tatverdächtige namhaft gemacht werden konnten. Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

mehr