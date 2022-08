Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei stellt flüchtigen Dieb

Gera (ots)

Gera: Ein 39-jähriger Mann aus Gera muss seit gestern Abend (03.08.2022) mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Was war passiert? Der Tatverdächtige wurde gegen 23.45 Uhr von Anwohnern beobachtet, wie er Teile eines Fahrrades abmontierte, das in der Eisenbahnstraße in Gera angeschlossen war. Unverzüglich informierten diese die Polizei. Den Beamten gelang es, den Mann nach kurzer Flucht samt Beutegut zu stellen. (JMV)

