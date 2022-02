Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebesgut aufgefunden

Rositz (ots)

Am Freitag, 11.02.2022 zur Mittagszeit, ging bei der Polizei in Altenburg die Mitteilung ein, dass unbekannte Täter in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag gewaltsam die Eingangstür der Kirche in der Altenburger Straße aufgebrochen haben. Aus dem Gotteshaus entwendeten die Einbrecher u.a. einen Rasenmäher. Durch Zeugenhinweise konnte bereits wenige Stunden nach der Anzeigenaufnahme in einer Wohnung in unmittelbarer Nähe des Tatortes das Diebesgut im Rahmen eines Polizeieinsatzes festgestellt und dem ursprünglichen Besitzer wieder ausgehändigt werden. Gegen die 20-jährige Mieterin der Wohnung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 - 4710 oder bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell