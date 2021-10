Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit hohem Sachschaden

Gera (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden mit anschließender Unfallflucht kam es am Samstag gegen 14:20 Uhr auf der Bundesstraße 2, Am Steingarten. Hier missachtete ein 34-jähriger Mann mit einem Traktor die Vorfahrt, als er die B2 von Hermsdorf kommend in Richtung Aga kreuzte. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer, der vorfahrtsberechtigt von Gera in Richtung Giebelroth fuhr, konnte den Zusammenprall nicht verhindern.

Es entstand hierbei ein Sachschaden am Pkw von mindestens 20 000 Euro. Der Traktorfahrer entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle.

Bei der Unfallaufnahme konnte der Unfallflüchtige ermittelt werden und es wurde bekannt, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde festgestellt, dass am Traktor entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht waren und kein Versicherungsschutz für den Traktor vorliegt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauch.

Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Vater des Mannes und Eigentümer des Traktors eingeleitet, weil er das Fahren ohne Fahrerlaubnis gestattete.

