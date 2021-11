Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: Ausflug der Ehrenabteilung der Feuerwehr Weeze nach Schloss Kalbeck

Weeze (ots)

Bereits Anfang Oktober traf sich die Ehrenabteilung der Feuerwehr nach Einladung der Leitung der Feuerwehr Weeze auf Schloss Kalbeck. Vor Ort wurden die Kameraden und ihre Partnerinnen von Max von Elverfeldt begrüßt, der eindrucksvoll über das Anwesen führte und dabei die interessierten Gäste mit einen spannenden Vortrag über die Familiengeschichte sowie das Schloss Kalbeck begeisterte. Im Anschluss daran traf man sich abschließend bei Jan an de Fähr, um sich bei einem ausgiebigen Brunch auszutauschen. Die Ehrenabteilung der Feuerwehr Weeze besteht aus 31 Mitgliedern. In die Ehrenabteilung wird aufgenommen werden, wer nach seiner Aktiven Dienstzeit aus dem Feuerwehrdienst ausscheidet. Hier zeigt sich einmal mehr, dass die Feuerwehr in Weeze eine gelebte Gemeinschaft von der Jugendfeuerwehr bis zur Ehrenabteilung ist. Gemeindebrandinspektor Winthuis bekräftigt "Wir freuen uns über die langjährige Verbundenheit der Kameraden, gleichzeitig ist es aber auch Zeichen der Dankbarkeit für die oftmals langjährige aktive Dienstzeit." Wohin es im kommenden Jahr geht, ist wie in jedem Jahr wieder eine Überraschung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Weeze, übermittelt durch news aktuell