POL-BI: Mit Ablenkungsmanöver Handtasche erbeutet

Zwei Frauen bestahlen am Freitag, den 03.07.2020, in einem Parkhaus am Südring eine PKW-Fahrerin nach einem Ablenkungsmanöver.

Gegen 16:00 Uhr gingen zwei Detmolderinnen nach einem Einkauf in einem Möbelgeschäft am Südring zu ihrem im Parkhaus geparkten Opel Astra. Die 34-jährige Fahrerin legte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz und anschließend begannen die beiden Lipperinnen, ihren Einkauf in den Kofferraum zu verstauen. Zwei Frauen traten zu ihnen und fragten auf Englisch nach dem Weg zur Toilette. Offensichtlich nutzte das Duo das Gespräch, um die Beifahrertür unbemerkt zu öffnen und die Handtasche zu stehlen. Nachdem die Täterinnen bereits weiter gegangen waren, bemerkten die Opfer den Diebstahl.

Die süd-osteuropäisch aussehenden Diebinnen sollen ungefähr 20 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, von normaler Statur sein und trugen dunkle Haare. Beide trugen Mundschutz und eine ein weißes Kleid.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

