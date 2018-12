POL-BI: Verkehrsunfall ereignet sich unter den Augen des Verkehrsdienstes der Polizei

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Donnerstag, den 06.12.2018, stießen an der Lerchenstraße/ Otto-Brenner-Straße, vor einer Kontrollstelle der Polizei, zwei Fahrzeuge zusammen. Die Auffahrende besaß keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen.

Während Polizisten des Verkehrsdienstes gegen 12:40 Uhr an der Lerchenstraße Verkehrskontrollen durchführten, befuhr eine Fiat-Fahrerin die Lerchenstraße in Richtung Otto-Brenner-Straße. In Höhe der Kontrollstelle fuhr die 37-jährige Bielefelderin auf den vor ihr fahrenden Daimler eines 44-jährigen Bielefelders auf. Dieser hatte seine Fahrt verlangsamt, um Fußgängern an der Fußgängerfurt das Überqueren zu ermöglichen. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Fiat-Fahrerin gestand den Beamten, keinen Führerschein zu besitzen. Ein anschließend durchgeführter Drogen-Test verlief positiv. Im Krankenhaus entnahm eine Ärztin ihr eine Blutprobe.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Ein Strafverfahren gegen die Unfallverursacherin ist eingeleitet.

