POL-BI: Unbekannte nutzen die Abendstunden für drei Einbrüche

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld - Sieker und Stieghorst - Am Abend des 06.12.2018, zwischen 15:45 Uhr und 19:45 Uhr stiegen Einbrecher in drei Mehrfamilienhäuser in den Straßen Elpke, Gerstenkamp und in der Elbinger Straße ein.

Auf bisher unbekannte Weise gelangten Unbekannte in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Elpke, nahe der Flensburger Straße. Dort öffneten sie die zugezogene Tür zur Hochparterrewohnung. Sie durchsuchten mehrere Räume, stahlen Schmuck und flüchteten über den Balkon.

Unweit entfernt, am Ende der Stichstraße Gerstenkamp, gelang es den Unbekannten ebenfalls ohne Beschädigung, die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses zu öffnen. Auch hier durchsuchten sie mehrere Räume. Sie fanden Digitalkameras sowie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Elbinger Straße verschafften sich Unbekannte über den Balkon der Hochparterrewohnung Zugang zur Wohnung. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten, Bargeld, Schmuck, ein Apple iPad und ein Mac Book.

Geben sei Einbrechern keine Chance! Die Polizei erinnert daran, Wohnungstüren zu verschließen und Zugangstüren zu Mehrfamilienhäusern nur dann zu öffnen, wenn Sie sich sicher sind, wer das Haus betritt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

