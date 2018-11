POL-BI: Personengruppe raubt Jugendlichen aus

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, den 23.11.2018, überfiel eine Gruppe von jungen Männern und Frauen einen Jugendlichen am Jahnplatz und erbeuteten eine hohe Summe an Bargeld.

Der 15-Jährige aus Enger hatte sich zuvor in einem dortigen Schnellrestaurant aufgehalten. Als er das Restaurant zwischen 20:00 Uhr und 20:30 verließ, wurde er von einer Frau angesprochen und gebeten, einen 20 Euroschein zu wechseln. Diese befand sich in Begleitung einer circa 10-köpfigen Personengruppe. Während des Gesprächs stellten sich mehrere Personen aus der Gruppe um die beiden herum. Als der Jugendliche das Geld aus der Hosentasche nahm, riss ihm einer der Täter beinahe das gesamte Bündel aus der Hand. Daraufhin rannte der Unbekannte in Richtung Willy-Brand-Platz. Teile der Gruppen nahmen zunächst die Verfolgung auf und kamen nach kurzer Zeit zurück. Im weiteren Gespräch gelang es ihnen, dem Jugendlichen auch die restlichen Scheine abzuknöpfen. Zwei der Täter beschreibt das Opfer wie folgt: Beide waren circa 17 bis 21 Jahre alt, 1,76 m groß und könnten aus der Türkei stammen. Einer der Männer war sehr dünn, hatte ein schmales Gesicht und eine schmale Nase, sowie große, grüne Augen. Er trug einen Oberlippenbart. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer roten Jacke mit Kapuze, einer grünen Mütze mit einem schwarzen, rechteckigen Emblem bekleidet. Der zweite Mann hatte ein rundes Gesicht, dunkelbraune, kurze Haare und schmale Augen und trug ebenfalls einen Oberlippenbart. Er war mit einem hellblauen Sportpulli mit Zipper bekleidet. Darüber trug er eine Jacke und hellgraue Nike Turnschuhe.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Zeugenhinweise unter der 0521-5450.

