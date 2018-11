POL-BI: Radfahrer verunglückt - Polizei sucht Zeugen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht aktuell weitere Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstag, 13.11.2018, in der Innenstadt ereignete. Bislang ist noch unklar, warum der 77-jährige Radfahrer gegen 14:30 Uhr mit seinem Fahrrad an der Elsa-Brändström-Straße verunglückte und sich verletzte.

Während der laufenden Unfallaufnahme meldeten sich Zeugen, die eine silbergraue Limousine in Richtung Mindener Straße davon fahren sahen. Noch ist unbekannt, ob der oder die unbekannte Autofahrer-in an dem Unfall beteiligt war oder ob es sich um einen Zeugen handelt.

