POL-BI: Bielefelder verletzt - Zeugen gesucht

Am Freitag, den 07.09.2018, erlitt ein Bielefelder in der Parkanlage Sieben-Teiche zwischen Halligstraße und Glückstädter Straße leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:35 Uhr trafen Zeugen in dem Park Sieben-Teiche einen 21-jährigen Bielefelder, der parallel zur Halligstraße in Richtung Glückstädter Straße ging. Wenig später fanden sie den Bielefelder verletzt auf dem Gehweg der Glückstädter Straße liegend. Auf welche Weise der 21-Jährige die Schürfwunden und Schnittverletzungen am Oberkörper erlitt, ist bislang ungeklärt. Ein Rettungswagen brachte das Opfer ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen, das zu den Verletzungen des Opfers führte, geben können.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

