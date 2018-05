POL-BI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 33 lebensgefährlich verletzt

Bielefeld (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 33 wurde am Samstagnachmittag ein 50-jähriger Fahrer eines Kraftrades Honda lebensgefährlich verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die Tangente der Anschlussstelle Bielefeld-Zentrum in Richtung Osnabrück. Beim Durchfahren der Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte über die Verteilerfahrban. Beim Sturz prallte er gegen die Schutzplanke zwischen Verteilerfahrbahn und Hauptfahrbahn der Autobahn 33. Durch den Anprall wurde er schwer verletzt und noch am Unfallort vom Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 13 erstversorgt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sperrte die Polizei die Tangente der Richtungsfahrbahn Osnabrück. Der Sachschaden betrug ca. 9.000,--Euro.

