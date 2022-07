POL-K: 220729-4-K Motorradpolizist stoppt mutmaßlich betrunkene Autofahrerin nach Verfolgungsfahrt über die Zoobrücke

Köln (ots) - In der Nacht auf Freitag (29. Juli) haben drei dunkel Gekleidete im Gewerbegebiet in Köln-Junkersdorf vergeblich versucht, einen an einer Außenfassade montierten Geldausgabeautomaten zu sprengen. Vom Tatort an der Max-Plank-Straße flüchtete das Trio gegen 2.50 Uhr ohne Beute in einer dunklen Limousine in Richtung des Kreisverkehrs Dürener Straße. Die Kripo Köln sicherte Spuren an dem erheblich ...

