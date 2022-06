Polizei Köln

POL-K: 220623-3-K 36-Jähriger bei Verkehrsunfall auf BAB 57 im VW-Bulli eingeklemmt - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (23. Juni) ist der Fahrer eines VW-Bullis (36) auf der Bundesautobahn 57 in Fahrtrichtung Neuss schwer verletzt worden. Gegen 12 Uhr soll der 36-Jährige in Höhe der Anschlussstelle Chorweiler versucht haben, einem am Stauende stehenden Lkw (Fahrer: 30) auszuweichen. Dabei kollidierte er mit dem Auflieger des 40-Tonners. Das Dach und die rechte Seite des Bullis sind durch den Zusammenstoß stark deformiert. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 36-Jährigen aus dem Wagen und brachten ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zur Sicherung der Spuren ist das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (jk/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell