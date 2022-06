Polizei Köln

POL-K: 220622-4-LEV 38-Jähriger läuft mit gefährlichem Eigenbau durch Rathaus-Galerie - Ärzte prüfen Gesundheitszustand

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (22. Juni) in Leverkusen-Wiesdorf einen 38 Jahre alten Mann überwältigt, der gegen 14 Uhr mit einer Axt und einem an einem Spaten befestigten Messer schreiend hinter Passanten hergelaufen war. Nach ersten Erkenntnissen soll er die Passanten von der Bushaltestelle vor dem Rathaus bis in die Rathaus-Galerie verfolgt haben.

Eine Alkoholkontrolle bei dem wegen Betäubungsmittelkonsum und Gewaltdelikten bekannten Mann ergab einen Wert von über drei Promille. Ein Arzt prüft derzeit den Gesundheitszustand des Mannes. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (jk/de)

