Polizei Köln

POL-K: 220620-3-K Unfallflucht nach Kollision mit Roller - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitagnachmittag (17.Juni) in Köln-Ehrenfeld sucht die Polizei ein silberfarbenes Auto. Der Fahrer soll auf der Oskar-Jäger-Straße, kurz hinter der Kreuzung mit der Weinsbergstraße in Fahrtrichtung Vogelsanger Straße, einen Roller überholt, touchiert und die Fahrerin zu Fall gebracht haben. Die 31-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr. Der gesuchte Autofahrer soll bereits an der Kreuzung Weinsbergstraße bei Rotlicht hinter dem Roller gestanden und mehrfach gehupt haben. Kurz nach dem Anfahren soll der Fahrer des PKW das Zweirad überholt und mit dem Außenspiegel der Beifahrerseite den Spiegel des Rollers getroffen haben. Nach dem Unfall fuhr der Gesuchte einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den silbernen Pkw und/oder die Identität des Fahrers geben können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0221-229 0 entgegen. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell