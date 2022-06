Polizei Köln

POL-K: 220601-2-K Drei schwerverletzte Radfahrende im Kölner Stadtgebiet

Köln (ots)

Am Dienstag (31.Mai) sind bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Neustadt-Süd, Neuehrenfeld und Zollstock drei Radfahrende (w60, w49, m48) schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert worden. Zwei von ihnen stürzten ohne Fremdeinwirkung.

Die Unfälle im Detail:

Köln (Neustadt-Süd), Hohenstaufenring / Jahnstr.

Eine 60-jährige Kölnerin blieb gegen 12 Uhr auf der Kreuzung Hohenstaufenring / Jahnstraße mit dem Vorderreifen ihres Damenrads in den Straßenbahnschienen hängen. Bei dem Sturz brach sich die Frau den Arm.

Köln (Neuehrenfeld), Wöhler Straße

Gegen 16.15 Uhr stürzte im Park an der Wöhler Straße eine 49-jährige Citybikerin, nachdem sie dem nicht angeleinten Hund eines Fußgängers (36) auswich.

Köln (Zollstock), Neuer Weyerstraßerweg

Kurz darauf gegen 16.30 Uhr verfing sich die Tasche eines 48 Jahre alten Rennradfahrers in den Speichen seines Vorderreifens. Der Mann stürzte auf den Asphalt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell