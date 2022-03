Polizei Köln

POL-K: 220322-4-K Fahrzeug und Drogen nach Verfolgungsfahrt beschlagnahmt

Köln (ots)

Polizisten haben am Montagmittag (21. März) einen Seat nach einer Verfolgungsfahrt in Köln-Weidenpesch gestellt und in dem Auto geringe Mengen Drogen gefunden. Die Polizisten nahmen den mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden 40 Jahre alten Fahrer vorläufig fest, da zunächst nicht klar war, wem das Auto gehört, er keine Fahrerlaubnis hat und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen 14.45 Uhr war der 40-Jährige den Polizisten auf der Friedrich-Karl-Straße in Richtung Nippes aufgefallen und hatte versucht, der Kontrolle zu entgehen, indem er stark beschleunigte, eine "rote Ampel" im Kreuzungsbereich der Niehler Straße missachtete und auch über den Gehweg auf dem Niehler Kirchweg fuhr. Als er seinen Wagen unter der Hochlandbrücke stoppte und weglaufen wollte, waren die Polizisten schneller. (mm/de)

