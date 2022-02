Polizei Köln

POL-K: 220217-3-K Fußgänger von BMW angefahren - Krankenhaus

Köln (ots)

In der Kölner Innenstadt ist am Mittwochabend (16. Februar) ein 21 Jahre alter Fußgänger im Kreuzungsbereich Aachener Straße /Brüsseler Straße von einem 3er BMW (Fahrer: 26) angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte fuhren den Mann in ein Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der 26-jährige Autofahrer gegen 20.30 Uhr von der Brüsseler Straße nach links auf die Aachener Straße abgebogen und erfasste dabei den 21-Jährigen, der bei "Grün" die Kreuzung überquerte. (al/rr)

