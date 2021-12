Polizei Köln

POL-K: 211216-9-K Unbekannter Jogger unterbindet Raubversuch auf Jugendliche - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. Dezember) sollen zwei circa 1,70 - bzw. 1,80 Meter große Männer nahe der Jahnwiese in Müngersdorf versucht haben, zwei jugendliche Kölner zu berauben. Gegen 16.40 Uhr sollen die Verdächtigen an der Junkersdorfer Straße zunächst vergeblich Geld von den 15-Jährigen verlangt haben. Laut Angaben eines der Geschädigten soll der kleinere Unbekannte dann eine noch unbestimmte Waffe gezogen und die Herausgabe des mitgeführten Fahrrads eines der Geschädigten verlangt haben. Dieser Angreifer hat laut Angaben der Opfer dunkelbraune Haare und soll mit einer schwarzen Wellenstein-Jacke und dunkler Jogginghose bekleidet gewesen sein. Dessen größerer, schwarzhaariger Komplize habe einen dunklen Teint und sei mit einem dunklen Pullover sowie einer Jogginghose ohne Taschen bekleidet gewesen. Als dieser Angreifer anfing, den Rucksack des anderen Jugendlichen zu durchsuchen, sei ein Jogger eingeschritten. Daraufhin seien die Verdächtigen ohne Beute geflüchtet. Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, insbesondere den hilfreichen Jogger, dringend um Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/rr)

