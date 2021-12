Polizei Köln

POL-K: 211201-4-K Erfolgreiche Videobeobachtung am Ebertplatz

Köln (ots)

Die Videobeobachtung am Ebertplatz hat in der Nacht zu Mittwoch (1. Dezember) erneut gezeigt, dass die Polizei durch unmittelbare Beobachtung des Platzes schnell und wirksam agieren kann. Zunächst sahen die Videobeobachter eine Auseinandersetzung zwischen zwei 25 und 41 Jahre alten Männern, die schnell von einem Streifenteam beendet wurde, das wegen einer Belästigung in der U-Bahn-Station auf der Platzfläche war. Als die Beobachter auf der Leitstelle die Aufzeichnung zurückspulten, sahen sie, dass der 25-Jährige zuvor ein Päckchen Drogen gekauft und unter einer Bank deponiert hatte. Die Polizisten fanden die Tüte mit 10 Gramm Cannabis an der beschriebenen Stelle und stellten es sicher. Zudem stellte sich heraus, dass es sich bei dem jungen Mann um denjenigen handelt, der zuvor Passanten in der U-Bahn-Station belästigt hatte. Die Polizisten nahmen ihn zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache. Auch der 41-Jährige verließ den Ebertplatz wegen Nichtbeachtung eines gegen ihn verhängten Bereichsbetretungsverbots im Streifenwagen. Den bis dahin unbekannten Verkäufer der Drogen erkannten die Videobeobachter kurz nach dem Einsatz, als er zum Ebertplatz zurückkehrte. Videobeobachter lotsten eine weitere Streife zu dem Mann auf der Platzfläche. Polizisten nahmen auch ihn mit zur Wache. (jk/de)

