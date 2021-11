Polizei Köln

POL-K: 211117-5-K Vermisster 12-Jähriger wohlauf wieder bei seiner Familie

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 4 vom 17. November.

Der seit heute Mittag (17. November) vermisste Jonas Hein ist glücklicherweise wohlauf wieder bei seiner Familie. Der 12-Jährige war einem Feuerwehrteam gegen 21.40 Uhr in Bergheim-Kenten aufgefallen. Seine Mutter, die gemeinsam mit Polizisten nach ihm gesucht hatte, nahm ihn vor Ort zurück in ihre Obhut. (as)

