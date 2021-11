Polizei Köln

POL-K: 211108-2-K Fußgänger beim Abbiegen erfasst

Köln (ots)

Ein Fußgänger (35) ist am Montagmorgen (8. November) an der Einmündung Kalker-Hauptstraße/Walter-Pauli-Ring von einem nach links in Richtung Kalk abbiegenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann vom Bahnhof "Trimbornstraße" in Richtung Polizeipräsidium gelaufen und auf dem Überweg erfasst worden. Sowohl Fußgängerampel als auch die Ampel für Linksabbieger zeigten Grünlicht. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell