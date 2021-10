Polizei Köln

POL-K: 211013-2-BAB/REK Autofahrerin auf gesperrter A1 bei Blessem verunglückt

Köln (ots)

Eine 61 Jahre alte Autofahrerin ist am späten Dienstagabend (12. Oktober) bei einem Verkehrsunfall in einem noch wegen Flutschäden gesperrten Bereich der Bundesautobahn 1 bei Blessem schwer verletzt worden. Polizisten des Rhein-Erft-Kreises hatten die Frau, die kein Handy dabei hatte, nach etwa 90 Minuten zufällig an der Unfallstelle entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen war die 61-Jährige gegen 22 Uhr ihrem Navigationsgerät gefolgt, hatte eine der Absperrungen missachtet und war ungebremst mit ihrem Smart gegen einen Sandanhäufung gefahren. Rettungskräfte brachten die ortsunkundige Frau aus dem Kreis Heinsberg mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (mw/de)

