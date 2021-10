Polizei Köln

POL-K: 211012-1-K BMW erfasst 86-jährigen Rollerfahrer in Vogelsang

Köln (ots)

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin hat am Montagnachmittag (11. Oktober) auf der Venloer Straße im Stadtteil Vogelsang beim Ausparken einen 86-jährigen Rollerfahrer angefahren. Der gestürzte Senior, der gegen 15.30 Uhr in Richtung Militärringstraße unterwegs war, kam mit schweren Kopfverletzungen stationär in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (mw/de)

