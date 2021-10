Polizei Köln

POL-K: 211008-1-K Betrüger bezahlt mit unterschlagenen Bankkarten - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach einem Betrüger. Dem Mann wird vorgeworfen, unter anderem am Montagnachmittag (9. August), eine unterschlagene Giro-und Kreditkarte beim Bezahlen an einer Tankstelle auf der Schillingsrotter Straße in Köln-Rodenkirchen eingesetzt zu haben. Zudem wurden die Karten bei einer Paypal-Buchung sowie bei zwei nicht genehmigten Geldabhebungen an einem Bankautomaten in Köln eingesetzt.

Der Betroffene (56) hatte seine Geldbörse samt Bankkarten einige Tage zuvor in Bochum-Velbert verloren.

Fotos einsehbar unter:

https://url.nrw/69

Hinweise zur Identität des Mannes sowie dessen Aufenthaltsort nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 33 unter der Rufnummer 0221 229- 0 oder per E-Mail an Poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

