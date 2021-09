Polizei Köln

POL-K: 210920-3-K Autofahrerin nach Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Köln (ots)

Am Montagmorgen (20. September) ist eine 45 Jahre alte Autofahrerin in Köln-Ossendorf gegen 10.15 Uhr beim Abbiegen von der Butzweilerhofallee in die Rudi-Conin-Straße mit einer Straßenbahn kollidiert und in ihrem SUV eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten die Frau aus ihrem Audi und brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme sperrten die Polizsiten die Butzweilerhofallee an der Unfallörtlichkeit für rund zwei Stunden. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell