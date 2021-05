Polizei Köln

POL-K: 210514-1-K Auseinandersetzung mit zwei Schwerverletzten - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagabend (13. Mai) haben bei einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Männern auf offener Straße im Kölner Stadtteil Roggendorf-Thenhoven zwei der Beteiligten (19, 22) zunächst lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Fahndung nach den teilweise namentlich bekannten Tatverdächtigen, die mit noch nicht eindeutig bestimmten Gegenständen bewaffnet gewesen sein sollen, dauert an.

Derzeit prüft eine Mordkommission der Polizei Köln, ob ein vorangegangenes Drogengeschäft Auslöser der Streitigkeiten gewesen sein könnte. Die Ermittler bitten Zeugen, die das Tatgeschehen gegen 20.50 Uhr in Höhe der Kreuzung Baptiststraße/Quettinghofstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell