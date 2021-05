Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zollkontrollen im Transit/Medizinprodukte nachverzollt

Bild-Infos

Download

Lindau/Westallgäu (ots)

Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit haben bei der gestrigen Kontrolle eines bosnischen Kleintransporters auf der Autobahn 96 in Höhe Sigmarszell mehrere Waren nachversteuert.

Zwar hatte der 32-jährige Fahrer dem Zoll fünf in der Schweiz gekaufte Motorräder beim Grenzübertritt in die EU vorschriftsmäßig gemeldet, verschiedene zahnmedizinische Produkte im Wert von über 5000 Euro und eine original verpackte Spülmaschine auf der Ladefläche seines Fahrzeugs hatte er bei der Einreise aber verschwiegen. Der Karton mit dem medizinischen Material war in einem blauen Plastiksack versteckt. Der Mann gab an, die Ware für einen Freund transportiert zu haben.

Die Zöllner ermitteln nun wegen Steuerverkürzung und kassierten bereits 1270 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer nach.

Der Warenverkehr aus der Schweiz ist nicht frei, d.h. Waren von dort sind dem Zoll bei der Einreise in die EU anzumelden. Infos zum Verfahren und zu Ausnahmen gibt es auf zoll.de und für Reisende auch in der App "Zoll und Reise".

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell