HZA-N: Hauptzollamt Nürnberg nur eingeschränkt erreichbar

Das Hauptzollamt Nürnberg mit der KFZ - Steuerstelle im Nürbanum ist am 08. Juli 2021 aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage voraussichtlich ganztägig telefonisch N I C H T erreichbar. Eine Kontaktaufnahme per E - Mail ist möglich.

Die Wartungsarbeiten betreffen auch den Dienstsitz Weißenburg des Zollamts Ansbach - Weißenburg, das somit am 08. Juli 2021 ebenfalls telefonisch N I C H T erreichbar ist.

+++ Achtung +++ Seit dem 1. Juli 2021 gelten neue Regelungen für Post- und Kuriersendungen aus Nicht-EU-Ländern. Für Sendungen bis 22 Euro, die aktuell noch abgabenfrei sind, werden künftig Steuern fällig. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.zoll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuelle-Einzelmeldungen/2021/azr_privatpersonen_ecommerce.html

