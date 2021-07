Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll; Online Veranstaltung am 6. Juli 2021 des Berufsinformationszentrum Osnabrück

Osnabrück (ots)

In einer Online-Veranstaltung am 6. Juli 2021 von 16:00 bis 17:30 Uhr gibt Herr Heyer vom Hauptzollamt Osnabrück zunächst einen Einblick in die Aufgaben und Einsatzgebiete des Zolls. Er informiert über Berufswege, Einstellungsvoraussetzungen im mittleren und gehobenen Dienst sowie das Bewerbungsverfahren.

Fragen hierzu können gerne via Chat gestellt werden.

Anmeldungen bitte per E-Mail an: Osnabrueck.biz@arbeitsagentur.de.

Sie erhalten kurz vor der Veranstaltung einen Link zur Teilnahme inklusive aller wichtigen technischen Details.

Zusatzinformationen:

Der Zoll ist eine moderne Bürger- und Wirtschaftsverwaltung des Bundes. Ihr Tätigkeitsspektrum reicht von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln. In ganz Deutschland sind rund 44.000 Zöllnerinnen und Zöllner für die Sicherung der Staatsfinanzen, den Schutz der Sozialsysteme sowie den Umwelt- und Verbraucherschutz zuständig. Interesse geweckt? Für alle, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Zoll interessieren, sind neben einem persönlichen Gespräch die beiden Homepages www.zoll.de und die Karrierehomepage des Zolls www.zoll-karriere.de ideal geeignet, um sich umfassend zu informieren. Hier erhält man alle Infos, die man über den Zoll als Arbeitgeber, die verschiedenen Berufswege und eine mögliche Bewerbung wissen sollte. Die Bewerbungsfrist für den nächsten Ausbildungs- und Studienjahrgang zum 1. August 2022 endet übrigens am 15. September 2021.

