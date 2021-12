Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Das Hauptzollamt Dresden informiert

Geänderte Öffnungszeiten ab 01.01.2022

Dresden (ots)

Ab dem 01.01.2022 haben das Hauptzollamt Dresden und seine Dienststellen neue Öffnungszeiten. Die neuen Zeiten gliedern sich dabei wie folgt: Montag bis Donnerstag: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr Freitag: 08:00-12:00 Uhr Davon unberührt bleiben die Öffnungszeiten der Zollämter in Taucha, Dresden, Löbau und am Flughafen Leipzig/Halle sowie die Öffnungszeiten der Kfz-Steuer-Bürgerbüros in Dresden und Bautzen. Diese Dienststellen sind weiterhin zu den bekannten Zeiten geöffnet. Zusätzlich gelten für die nachfolgenden Bereiche von den Öffnungszeiten abweichende neue Telefonsprechzeiten: Bereich Kfz-Steuer: Montag bis Freitag: 09:00-12:00 Uhr Dienstag und Donnerstag: zusätzlich 13:00-15:00 Uhr Bereich Agrardiesel Montag bis Donnerstag: 09:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr Freitag: 09:00-12:00 Uhr Vollstreckungsstelle Leipzig Montag bis Freitag: 09:00-12:00 Uhr Dienstag und Donnerstag: zusätzlich 13:00-15:00 Uhr Die neuen Öffnungs- und Sprechzeiten werden auch auf unserer Internetseite www.zoll.de veröffentlicht.

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell