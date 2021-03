Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt über 7 kg Amphetamine sicher

52-Jähriger wollte die Drogen nach Dänemark schmuggeln

Bremen (ots)

Am Dienstag, 23. März 2021 konnte der Zoll bei einer Kontrolle eines PKW mit litauischem Kennzeichen im Stadtgebiet Bremen über sieben Kilogramm Amphetamine sicherstellen. Er habe keine verbotenen Gegenstände dabei, hatte der 52-jährige Fahrer zu Beginn der Kontrolle erklärt. Die Zöllner überprüften die Aussage und nahmen dabei die Fahrerkabine genauer in Augenschein. Unter der Rücksitzbank in Plastiktüten versteckt wurden die Amphetamine aufgefunden. Zudem verbarg der Fahrer in einer Kopfstütze der Rücksitzbank über 90 Gramm Haschisch. Die Drogen wurden sichergestellt.

"Fahrzeuge, die im innereuropäischen Verkehr unterwegs sind, werden von uns häufig auf mitgeführte Drogen und Waffen kontrolliert", erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Sollten wir verbotene Waren feststellen, leiten wir sofort ein Strafverfahren ein ", so Tödter weiter.

Die mitgeführten Drogen haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von rund 80.000 Euro. Gegen den 52-Jährigen wurde noch vor Ort ein Strafverfahren eröffnet. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Hannover, Dienstsitz Bremen, aufgenommen. Das Amtsgericht Bremen hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen.

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell