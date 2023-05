Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Toter aus Großrosseln identifiziert

Öffentlichkeitsfahndung brachte den Durchbruch

Saarbrücken / Großrosseln (ots)

Eine Vielzahl an Hinweisen aus der Bevölkerung führte zur Identifizierung des am 09. April 2023 (Sonntag) in einer Scheune in Großrosseln aufgefundenen Toten. Es handelte sich um einen 59 Jahre alten französischen Staatsangehörigen.

Der entscheidende Hinweis ging schließlich vom Bruder des verstorbenen Mannes ein. Dieser hatte ihn anhand des von der Polizei veröffentlichten Fotos erkannt. Ein DNA-Abgleich ergab dann zweifelsfrei, dass es sich bei dem Toten um den 59-jährigen Bruder des Hinweisgebers handelt.

Es wird um Löschung der am 25. April 2023 veröffentlichten Fahndungsfotos des Verstorbenen gebeten.

