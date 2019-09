Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (519/2019) Unfallflucht in Obernfeld - Polizei Gieboldehausen sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Obernfeld (Landkreis Göttingen), Hauptstraße Donnerstag, 12. September 2019, gegen 14.45 Uhr

OBERNFELD (mb) - Letzte Woche Donnerstag (12.09.19) kam es in Obernfeld (Landkreis Göttingen) gegen 14.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 23 Jahre alte Frau mit ihrem VW Fox auf der Hauptstraße von Mingerode kommend in Richtung Rollshausen. Als sie sich auf Höhe des Wurthweges befand, bog plötzlich ein Fahrzeug aus dem Wurthweg nach links in die Hauptstraße ein, ohne auf die Vorfahrt der 23-Jährigen zu achten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der VW am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt etwa 500 Euro.

Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen hellen Pkw, welcher von einer weiblichen Person geführt wurde. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt nach dem Zwischenfall unbeirrt in Richtung Rollshausen fort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw und dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05528/205457-0 bei der Polizei in Gieboldehausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

