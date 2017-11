POL-GÖ: (675/2017) "Enkeltrick" in Rosdorf - Seniorin von Trickbetrügern um Ersparnisse betrogen

Ein Dokument

Göttingen (ots) - Rosdorf, Zuckerfabrik Donnerstag, 16. November 2017, gegen 10.00 Uhr

ROSDORF (jk) - Ein unbekannter "Enkeltrick"-Betrüger und seine Komplizin haben am Donnerstagvormittag (16.11.17) in Rosdorf (Landkreis Göttingen) eine Seniorin um mehrere tausend Euro betrogen. Zuvor hatte sich der Täter am Telefon als ihr Sohn ausgegeben und um finanzielle Unterstützung für einen angeblichen Autokauf gebeten. Die Frau ließ sich schließlich auf die hartnäckige Bitte ein und hob eine größere Summe bei ihrer Bank ab. Das Bargeld übergab sie anschließend in der Straße "Zuckerfabrik" an eine angebliche gute Bekannte ihres "Sohnes", die das Geld für ihn entgegennehmen sollte. Nach Angaben der Geschädigten war die Frau nicht sehr groß, hatte ein gepflegtes Äußeres und sprach normales deutsch. Die Unbekannte trug ein Kopftuch, eine Hose und eine dunkle Jacke. Weiteres ist zurzeit nicht bekannt.

Wer eine Frau, auf die diese Beschreibung passt, am Donnerstagvormittag in der Straße "Zuckerberg" in Rosdorf gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Zwei weitere "Enkeltrick"-Anrufe im Stadtgebiet von Göttingen schlugen am Donnerstagnachmittag fehl. Zu finanziellen Schäden kam es hier nicht.

Ihre Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Weitere wichtige Informationen enthält die Broschüre "Sicher leben", die kostenlos bei der Polizei erhältlich ist (abrufbar auch im Internet unter http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/228-sicher-leben/).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell