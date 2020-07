Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Wieder Maßnahmen "Sicheres Wiesbaden" durch die Wiesbadener Polizei

Wiesbaden (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurden in Wiesbaden wieder Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Programm "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" durchgeführt. In der Zeit von 16:00 h bis kurz vor Mitternacht wurden durch Beamte der Polizeidirektion Wiesbaden, unterstützt durch Kräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei,mehrere Kontrollmaßnahmen durchgeführt und hierbei 36 Personen einer Kontrolle unterzogen. Bei zwei dieser Kontrollen wurden geringe Mengen von illegalen Betäubungsmitteln fest- und im Anschluss sichergestellt. Die dementsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Desweiteren konnten die Kontrollkräfte in Zusammenarbeit mit zivilen Beamten der Polizeidirektion Wiesbaden einen 20-jährigen festnehmen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Erfreulicherweise wurden bei Kontrollen in der Waffenverbotszone keinerlei Verstöße festgestellt.

gefertigt: H. Schüdde, PHK KvD PD Wiesbaden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell