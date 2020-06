Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Montag, 29.06.2020

Wiesbaden (ots)

Mann mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus Zeit: Montag, 29.06.2020, 19:00 Uhr Ort: Wiesbaden, Langgasse Am Montagabend kam es in der Wiesbadener Fußgängerzone zu einem größeren Polizeieinsatz nachdem ein Mann dort mehrmals mit einer Schreckschusspistole geschossen hatte. Am Montagabend ging gegen 19:00 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Polizei in Wiesbaden ein Notruf ein, dass in einem Gastronomiebetrieb in der Fußgängerzone ein Mann mehrmals mit einer Pistole geschossen habe. Während die Polizei mit starken Kräften auf dem Weg zum Einsatzort war kam die Mitteilung, dass der Mann von Angestellten überwältigt worden sei. Bei der Waffe solle es sich um eine Schreckschusspistole handeln. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bewahrheitete sich der Sachverhalt. Der Mann wurde am Boden festgehalten, die Schreckschusswaffe befand sich im Gewahrsam eines Angestellten. Laut Angaben der Zeugen hat der Mann mit der Schreckschusspistole das Lokal betreten und dreimal geschossen. Davon hat er zweimal in Richtung eines Mitarbeiters und einmal in die Luft geschossen. Er konnte dann von mehreren entschlossenen Angestellten überwältigt werden. Er leistete hierbei keinen Widerstand. Der 20-jährige Mann wurde festgenommen und bleibt zunächst im Gewahrsam der Polizei. Bei der Pistole handelt es sich um eine erlaubnisfreie Schreckschusswaffe. Glücklicherweise wurden bei der Tat keine Personen verletzt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht gegeben werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0611 / 345-0 zu melden.

