Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Tatzeit: Samstag, 16.11.2019, 19:15 Uhr Tatort: Wiesbaden, Schwalbacher Straße/Platz der Deutschen Einheit

Wiesbaden (ots)

(Mü.) In den frühen Abendstunden des Samstags versuchte ein 24-jähriger Wiesbadener mit einem Jagdmesser bewaffnet in den Bus der Linie 27 an der Haltestelle am Luisenform einzusteigen. Der Busfahrer öffnete jedoch die Einstiegstüren nicht, sodass sich die Person in Richtung Platz der Deutschen Einheit entfernte. Der Busfahrer informierte hierauf unmittelbar die Polizei. Der Täter konnte durch Polizeikräfte noch in Tatortnähe festgenommen werden. Im Rahmen der Zeugenfeststellung und Aufnahme des genauen Tathergangs wurde ermittelt, dass er Täter zeitnah zu dem Vorfall einen 20-jährigen Wiesbadener mit dem Messer bedroht und die Herausgabe einer Zigarette gefordert hatte. Nachdem der 20-jährige dem Täter eine Zigarette gedreht hatte, habe dieser im Anschluss versucht mit dem Messer in den Bus zu steigen.

Den 24-jährigen Wiesbadener erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung, Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell