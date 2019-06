Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Freilaufende Hunde stoßen Fußgänger zu Boden 81-jähriger Mann schwer verletzt - Zeugenaufruf

Wiesbaden (ots)

Am Mittwoch, den 26.06.19 gegen 19.00 Uhr, wurde auf dem Lidl-Parkplatz in der Friedrich-Bergius-Str. in Wiesbaden, ein 81-jähriger Mann durch freilaufende Hunde zu Boden gestoßen.

Dabei zog sich der Mann erhebliche Kopf- und Rumpfverletzungen zu, so dass er mehrere Tage stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Hundehalter hat sich in einen PKW mit Mainzer Kennzeichen entfernt.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0611 / 345 2540.

Bargholz, PHKin und KvD

